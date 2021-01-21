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Под Харьковом возле частного дома загорелся автомобиль
Под Харьковом вечером 20 января возле частного домовладения загорелся автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 18:59 спасателям поступил вызов в село Манченки Харьковского района. Сообщалось о возгорании легкового автомобля.
Прибывшие из Люботина пожарные на месте установили, что горит моторный отсек автомобиля "Dacia Logan" на площади 2 кв.м.
В 19:25 пожар локализовали, в 19:53 пожар был потушен.
Причину его возникновения и ущерб устанавливают.
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