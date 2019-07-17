Под Харьковом вырубили лес (ФОТО)

Полиция расследует факт вырубки деревьев в Харьковской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

11 июля в Чугуевский отдел полиции поступило заявление о том, что на нескольких участках Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства выявлено пять грузовиков со спиленной древесиной.

Во время осмотра выяснилось, что на автомобилях перевозили 85 деревьев, из них на 74 отсутствовали электронные чипы. Также у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранение древесины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили владельцев изъятых автомобилей и допросили свидетелей происшествия. В ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" предоставлен запрос с целью выяснения владельца лесов и предоставления документации: договоров, товарно-транспортных накладных, протоколов согласования стоимости услуг на погрузку, разгрузку и перевозку древесины, сведений материально-денежной оценки.

В настоящее время планируется проверка данного лесного хозяйства с привлечением специалистов государственной экологической службы в Харьковской области для определения причиненного вреда.

12 июля в Чугуевский городской суд Харьковской области направлено ходатайство об аресте имущества.

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