Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 129

Под Харьковом вырубили лес (ФОТО)

Под Харьковом вырубили лес (ФОТО)

Полиция расследует факт вырубки деревьев в Харьковской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

11 июля в Чугуевский отдел полиции поступило заявление о том, что на нескольких участках Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства выявлено пять грузовиков со спиленной древесиной.

Во время осмотра выяснилось, что на автомобилях перевозили 85 деревьев, из них на 74 отсутствовали электронные чипы. Также у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранение древесины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили владельцев изъятых автомобилей и допросили свидетелей происшествия. В ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" предоставлен запрос с целью выяснения владельца лесов и предоставления документации: договоров, товарно-транспортных накладных, протоколов согласования стоимости услуг на погрузку, разгрузку и перевозку древесины, сведений материально-денежной оценки.

В настоящее время планируется проверка данного лесного хозяйства с привлечением специалистов государственной экологической службы в Харьковской области для определения причиненного вреда.

12 июля в Чугуевский городской суд Харьковской области направлено ходатайство об аресте имущества.

Под Харьковом вырубили лес (ФОТО)

Под Харьковом вырубили лес (ФОТО)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Минкультуры не признало бюст Жукова в Харькове госпамятником
Сегодня 08:41    38
Українське підприємство виготовило партію сміттєвозів для Харківщини (ФОТО)
Сегодня 08:23    55
«Турбоатом» полностью вытеснил российские «Силовые машины» по поставкам турбинного оборудования для «Энергоатома»
Сегодня 08:05    62
У трьох районах Харківщини виявили порушення виборчого законодавства
Сегодня 07:10    72
Направила оружие на детей: харьковская полиция нашла "автоматчицу"
Сегодня 06:14    172
Халатность директора обошлась предприятию в 3 миллиона
16.07.2019 08:59    206
Площадь свободы 14.07. ВИДЕО с высоты
16.07.2019 08:39    180
У Харкові активісти мітингували біля відновленого погруддя радянського маршала Жукова (ВІДЕО)
16.07.2019 08:11    190
МВД предупредило о новой опасной игре "Пропасть на 24 часа", которая является аналогом "Синего кита"
16.07.2019 07:52    162
Харьковскую область разделят на четыре района - проект
16.07.2019 07:43    1256
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 