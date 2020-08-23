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Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива

Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива

У границы с РФ пограничники Харьковского отряда задержали автомобиль с гироскутерамы и оборудованием для розлива пива. Как сообщили в погранслужбе, автомобиль, который двигался от границы, обнаружили с помощью видеокамер. Его задержали на окраине Русских Тишков. В Toyota находились трое украинцев. Они везли контрабанду из России в Украину.

Груз оценили в 150 000 гривен. Задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и оштрафовали. Кроме того, за незаконное пересечение границы на граждан составлены административные материалы.

Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива

Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива

Под Харьковом задержали автомобиль с пеногасителями для пива

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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