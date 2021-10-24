Происшествия
Перейти к списку новостей
24.10.2021 14:02
Просмотров: 292

Под Харьковом задержан мужчина, запускавший беспилотник над военным объектом

Под Харьковом задержан мужчина, запускавший беспилотник над военным объектом

В Харьковской области служащие подразделения зенитно-ракетного полка обнаружили беспилотник, летающий над военной частью.

В результате поисковых мероприятий был обнаружен найден и задержан мужчина, запускавший беспилотник. О задержании подозреваемого в проведении аэроразведки сообщает пресс-служба Воздушного командования «Схід» на своей странице в Facebook.

Военные передали 25-летнего задержанного сотрудникам СБУ.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
 