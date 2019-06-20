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Под Харьковом загорелся лес: пожар тужили более 4 часов

Под Харьковом загорелся лес: пожар тужили более 4 часов

За сутки на территории Харьковской области произошло 14 пожаров и возгораний, связанных с выжиганием сухой травы, листьев, мусора и камыша в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь пожаров составила около 1 га.

Огонь повредил 3 частных хозяйственных сооружения, 2 забора, теплицу и электрический столб.

Все пожары произошли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем, отметили в ГСЧС и добавили, что жертв и пострадавших в результате пожаров нет.

Самый крупный из пожаров произошел 19 июня в лесном массиве у села Лиман Волчанского района. Там горела хвойная подстилка.

Сотрудники лесного хозяйства сразу запросили помощь спасателей.

В 13:53 спасатели прибыли на место пожара. На тот момент площадь низового пожара составляла 0,7 га. Существовала угроза распространения огня на верхние ярусы хвойных деревьев.

Совместными усилиями спасателей, добровольцев и лесников уже в 14:19 огонь был локализован, а угроза верхового пожара ликвидирована.

Однако полностью возгорание ликвидировали только в 18:10.

«Сжигание сухой травы, мусора, поджигание камыша опасно для вашей жизни. Огонь может перекинуться на здания, леса, опоры электросетей, газовые подстанции и газовые сети», - напоминают пожарные жителям Харьковщины.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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