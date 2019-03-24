Под Харьковом застрелили собаку дачников: полиция открыла уголовное дело

В поселке Прогресс Балаклейского района Харьковской области застрелили собаку мужчины, приехавшего на дачу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 марта в полицию с соответствующим заявлением обратился 51-летний житель поселка Донец. По мнению мужчины, его домашнего любимца застрелил сосед.

Полицейские установили, что в тот день заявитель вместе с родственниками приехал на дачу, расположенную в поселке Прогресс. С собой он взял собаку породы русский спаниель. Пока семья находилась на огороде, собака бегала неподалеку.

Вдруг дачники услышали выстрел и визг животного, после чего обнаружили мертвую собаку.

Потерпевший также отметил, что видел, как в этот момент сосед закрыл калитку и исчез у себя во дворе.

Полицейские опросили подозреваемого, однако он свою вину отрицает.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости