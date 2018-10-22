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Под Харьковом зерносклады тушили с поезда (ФОТО)

Под Харьковом зерносклады тушили с поезда (ФОТО)

21 октября в 00.47 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного сельскохозяйственного предприятия в с. Гавриловка Барвенковского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Первыми с огнем боролись добровольцы пожарной команды предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части из Барвенково. К тому времени два складских здания уже горели полностью на площади 800 кв.м., возникла угроза распространения огня на соседние.

Учитывая все обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К тушению пожара дополнительно привлечено еще два пожарных подразделения из Лозовой и пос. Близнюки, пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано пять пожарных стволов.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 02.20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на другие склады.

Сейчас на месте происшествия работают двадцать два человека личного состава ГСЧС, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Источник: sq.com.ua

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