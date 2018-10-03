Происшествия
Перейти к списку новостей
03.10.2018 16:35
Просмотров: 102

Под Изюмом в лесу нашли 9 минометных мин

Под Изюмом в лесу нашли 9 минометных мин

2 октября пиротехнические группы спасателей 5 раз выезжали для разминирования обнаруженных боеприпасов Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты-пиротехники за вчерашний день уничтожили 13 боеприпасов, среди которых  - 2 крупнокалиберных артснаряда диаметром 122 мм, 10 минометных мин калибра 82 мм и 1 противотанковая мина образца 1941 М 41.

Самая большая из находок была обнаружена в лесном массиве вблизи Изюма, где нашли 9 минометных мин.

Все взрывоопасные находки специалисты изъяли с мест обнаружения и обезвредили на специальных подрывных площадках.

По информации спасателей, всего с начала года пиротехники Харьковщины уже уничтожили 3000 105 взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиационную бомбу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: оружие

Читайте ещё:

В Харькове у иностранца в автомобиле нашли оружие
02.10.2018 15:43    113
В Основянском районе в лесу нашли выкопанные неизвестными боеприпасы
02.10.2018 10:31    125
За неделю на Харьковщине обнаружили около 100 взрывоопасных предметов
01.10.2018 13:00    84
В четырех районах Харьковской области нашли боеприпасы
29.09.2018 10:28    128
На кладбище под Харьковом нашли боеприпас
27.09.2018 11:43    131
Харьковчан призывают нести оружие копам
26.09.2018 20:23    200
В Дергачевской колонии нашлась граната (фото)
26.09.2018 17:03    137
На Харьковщине за неделю обнаружили более 200 боеприпасов ВМВ
24.09.2018 15:00    116
В Харькове у двух мужчин изъяли гранату и тротиловую шашку
24.09.2018 11:18    116
В Украине со складов воинских частей 20 лет похищали оборудование для РФ - прокуратура
23.09.2018 11:43    242
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 