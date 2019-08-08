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Под Киевом горела известная птицефабрика

Под Киевом горела известная птицефабрика

Работники ГСЧС в Киевской области предупреждают киевлян, что из-за сильного задымления в воздух могут попасть опасные продукты горения.

В среду, 7 августа, произошел пожар в ангаре птицефабрики «Ясенсвит» в селе Крушинка Васильковского района Киевской области. Пострадавших в результате пожара нет.

Птицефабрика находится в 30 километрах от города. Из-за сложившейся ситуации киевлянам сообщили, что в случае задымления необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть все окна, провести влажную уборку и увеличить потребление жидкости.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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