Под колесами грузовика в Солоницевке погиб мужчина

Накануне в 20:35 на трассе Харьков-Ахтырка в поселке Солоницевка грузовой автомобиль ТАТА сбил переходившего дорогу мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области. Погибшему около 60 лет. Была ли у водителя авто возможность избежать наезда на пешехода - устанавливается.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости