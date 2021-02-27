Происшествия
Перейти к списку новостей
27.02.2021 15:29
Просмотров: 255

Под колесами грузовика в Солоницевке погиб мужчина

Под колесами грузовика в Солоницевке погиб мужчина

Накануне в 20:35 на трассе Харьков-Ахтырка в поселке Солоницевка грузовой автомобиль ТАТА сбил переходившего дорогу мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области. Погибшему около 60 лет. Была ли у водителя авто возможность избежать наезда на пешехода - устанавливается.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

На Москалевке водитель иномарки сбил пешехода и врезался в столб
27.02.2021 13:30    262
На Змиевской трассе пассажирский автобус вылетел в кювет
26.02.2021 15:08    302
ДТП в Харьковской области: рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
25.02.2021 18:22    303
Два внедорожника и фургон столкнулись на трасе Змиев-Мерефа: один пострадавший
25.02.2021 16:47    298
Столкновения Audi и Suzuki на окружной
25.02.2021 15:28    334
В Богодуховском районе легковушка врезалась в автобус: двое погибших
25.02.2021 12:48    241
В Харькове остановили водителя с 7-кратным превышением нормы алкоголя в крови
25.02.2021 07:09    246
На трассе Чугуев-Харьков фура врезалась в микроавтобус
23.02.2021 16:23    320
Полиция устанавливает виновника ДТП на Клочковской
23.02.2021 14:33    265
ДТП на проспекте Науки: пострадавшая женщина, которая находилась в коме, умерла
23.02.2021 13:11    327
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

[MENU_FOOTER_We_are_recommend]

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 