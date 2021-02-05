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Под колпаком. Что предложили сделать с харьковскими водителями-лихачами

Под колпаком. Что предложили сделать с харьковскими водителями-лихачами

В Харькове могут создать реестр водителей-лихачей. Как сообщает "Объектив", с таким предложением выступил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на координационном совещании 4 февраля.

"Статистика погибших в прошлом году в результате ДТП впечатляет. 173 человека погибли в результате ДТП, из них 67 пешеходов. Вызывает беспокойство тот факт, что число ДТП со смертельным исходом стабильно повторяется из года в год, несмотря на наличие в целом качественных условий для дорожного движения именно по городу Харькову", – сказал Фильчаков.

По словам прокурора, анализ показал, что смертельные столкновения и наезды на пешеходов происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения и игнорирования водителями ограничений скоростного режима.

"Довольно часто распространяется через паблики и чаты информация ночных гонках на дорогах города, несмотря на круглосуточное патрулирование. Такое неоправданное поведение любителей экстрима не может оставаться без реагирования, которое должно быть мгновенным, очень жестким и неотвратимым. Еще не стерлось в памяти харьковчан жуткое ДТП с участием Зайцевой и Дронова, как новый автогонщик, гражданин Египта, совершил дерзкий наезд на четырех пешеходов, ожидавших зеленого света на островке безопасности. Как установило следствие, подозреваемый в течение последних трех лет 25 раз привлекался к административной ответственности. Из них почти половину – за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, один – за управление в состоянии опьянения, четыре – за превышение скорости", - сказал прокурор.

Фильчаков предложил вести отдельный учет известных полиции нарушителей и системно проводить с ними профилактическую работу. Кроме того, он предложил Управлению патрульной полиции обратиться в профильный Департамент МВД и внести на рассмотрение вопрос по внедрению уголовной ответственности за систематическое управление транспортным средством без водительских прав.

Источник: sq.com.ua

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