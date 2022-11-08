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Под Мариуполем обнаружили более 1500 свежих могил

Под Мариуполем обнаружили более 1500 свежих могил

Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении с конца июня текущего года до середины октября более 1500 новых могил в районе Старого Крыма под Мариуполем, сообщает «Би-би-си». (https://ltdfoto.ru/images/2022/11/07/photo_2022-11-07-16.10.43.jpg)

(https://ltdfoto.ru/images/2022/11/07/photo_2022-11-07-16.10.43.jpg)Детали. С 29 июня по 15 октября на месте уже известного массового захоронения в Старом Крыму появилось 1500 новых могил, подсчитал британский Центр информационной устойчивости на основе спутниковых снимков.

● Аналитики центра подчеркивают, что не могут достоверно установить, сколько тел захоронено на этом месте, и оценивают исключительно число свежевырытых могил. Всего, по их оценкам, с начала войны на этом месте было вырыто более 4600 могил.

● С начала войны до 12 мая в Старом Крыму появилось около 1700 новых могил, к 29 июня число захоронений выросло еще на 1400.

● Жители города рассказали «Би-би-си», что видели, как назначенные Россией власти в последние месяцы извлекали тела погибших из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения. Собеседница «Би-би-си» сообщила, что насчитала более 800 свежих могил в еще одном месте массового захоронения — в районе Виноградного под Мариуполем. Согласно фотографиям, предоставленным женщиной журналистам, на большинстве могил отмечены номер захоронения и пол умершего. Собеседница издания отмечает, что большинство тел неопознаны.

Контекст. Осада Мариуполя продолжалась с первых дней войны до середины мая. Последние защитники мариупольского завода «Азовсталь» сдались в плен 20 мая. Украинские власти считают, что в боях в Мариуполе погибли не менее 25000 человек, от 5000 до 7000 из которых погибли под завалами после бомбардировок, пишет «Би-би-си». ООН к июню подтвердила гибель 1348 мирных жителей в городе.

● В мае о расширении массовых захоронений под Мариуполем сообщала (https://t.me/agentstvonews/426) The Wall Street Journal. Речь шла о братских могилах в Старом Крыму и Виноградном. The New Tork Times также писала (https://t.me/agentstvonews/426) о массовом захоронении в городе Мангуш рядом с Мариуполем.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1779

Новости портала «Весь Харьков»

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