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Под Мелитополем бронепоезд оккупантов сошел с рельс

Под Мелитополем бронепоезд оккупантов сошел с рельс

Между Акимовкой и Мелитополем сошел с рельс бронепоезд российских оккупантов.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Оккупанты намеревались с 1 июля запустить в тестовом режиме поезд в 3 вагона рейсом «Мелитополь-Джанкой». Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области В. Рогов даже отчитался, что все билеты были раскуплены за считанные минуты.

Однако поздно вечером 30 июня С.Аксенов дал информацию о том, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца. Поэтому принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Крыма в Херсонскую и Запорожскую области.

«Пассажирское движение планировали запустить с одной целью, чтобы люди были живым щитом. Ведь по железной дороге регулярно перевозят вооружение российской армии, что естественно находится под прицелом ВСУ и мелитопольских партизан», – говорится в сообщении агентства.

Примечательно, что месяц назад в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В итоге было повреждено ж/д полотно, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом.

Источник: sprotyv.info

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