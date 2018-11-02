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Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП

Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП

В четверг, 1 ноября, на одной из станций в Ровненской области загорелся дизельный поезд с пассажирами.

Об этом сообщает "Сегодня".

Инцидент произошел в Костопольском районе на станции Моквин. В 13:25 там возник пожар в поезда сообщением "Удрицк - Сарны - Здолбунов".

На видео видно, что один вагон состава в середине полностью охватило пламя, а пожарные работают над локализацией огня. Спасателям удалось его потушить полностью в 14:30. На месте работали три единицы спецтехники, шестнадцать спасателей, а также пожарный поезд со станции города Сарны. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

 

Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП

Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП

 

Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: фото и видео с места ЧП

 

Источник: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: поезд, пожар

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