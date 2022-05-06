Подачка від окупантів: рашисти роздають мешканцям Маріуполя продукти, непридатні для вживання

Мешканці Маріуполя надіслали фотографію гуманітарної допомоги, яку вони отримали від російської федерації. «Консерви непридатні до вжитку вже два роки», — уточнив автор фото на умовах анонімності.

Окупанти дають 5 пачок макаронних виробів Кисловодські, 1 пачка борошна Гурман (1,8 кг), по 1 пачці крупи Артек та рису, 2 пачки цукру, 1 літр соняшникової олії, 2 банки згущеного молока з цукром, 4 банки рибних консервів та 4 банки тушонки з яловичини.

За словами співрозмовника, цю їжу видали на чотирьох осіб терміном на 1 місяць. У Маріуполі немає працюючих продуктових магазинів. Жителі міста змушені виконувати громадські роботи за їжу.

«Щодо їжі, то їжа виключно через ці подачки, які завозять окупанти, гуманітарна допомога так звана. Вода теж звідти», — розповів в інтерв’ю Радіо НВ Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами два місяці. Вони систематично обстрілюють громадянську інфраструктуру міста, там немає води, світла, тепла та зв’язку, понад 90% будівель зруйновано.

Источник: sprotyv.info

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