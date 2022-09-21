Подальші бойові дії стануть для росії крахом

Оголошення загальної мобілізації – буде значним ударом по режиму путіна. Це означитиме визнання, що росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана “спеціальна операція” не досягла результату і те, що йде реальна війна. Про це представник ГУР МО України розповів під час інтерв’ю виданню “Kyiv Post”.

“Оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у російській федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України.

росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої в росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни.

Ресурс в росії вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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