Подборка новостей на утро 30 апреля
▫️Великобритания, Израиль, Канада, Франция, Германия и США призывают всех своих граждан покинуть Молдову и «Приднестровье» в кратчайшие сроки.
▫️Германия поддержала требования о введении санкций против российской ядерной отрасли, - Politico.
▫️Пентагон: за последние 24 часа из семи разных стран в Украину прибыло почти 20 грузовых рейсов с минами, боеприпасами для стрелкового оружия, ракетами и бронежилетами.
▫️Администрация Байдена использовала большую часть помощи Украине из $13,6 млрд, которые Конгресс выделил в марте, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
▫️Военная помощь Украине от США на $33 млрд призвана оплатить военные поставки на 5 месяцев вперед.
▫️Украина готова поставлять Европе электроэнергию, в частности, в обмен на газ, - Зеленский
▫️Обе палаты канадского парламента единогласно признали геноцидом действия России в Украине. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Источник: https://t.me/u_now/46285