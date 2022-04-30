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Подборка новостей на утро 30 апреля

Подборка новостей на утро 30 апреля

▫️Великобритания, Израиль, Канада, Франция, Германия и США призывают всех своих граждан покинуть Молдову и «Приднестровье» в кратчайшие сроки.

▫️Германия поддержала требования о введении санкций против российской ядерной отрасли, - Politico.

▫️Пентагон: за последние 24 часа из семи разных стран в Украину прибыло почти 20 грузовых рейсов с минами, боеприпасами для стрелкового оружия, ракетами и бронежилетами.

▫️Администрация Байдена использовала большую часть помощи Украине из $13,6 млрд, которые Конгресс выделил в марте, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

▫️Военная помощь Украине от США на $33 млрд призвана оплатить военные поставки на 5 месяцев вперед.

▫️Украина готова поставлять Европе электроэнергию, в частности, в обмен на газ, - Зеленский

▫️Обе палаты канадского парламента единогласно признали геноцидом действия России в Украине. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Источник: https://t.me/u_now/46285

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