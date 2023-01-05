Подборка "перлов" от руссктх пропагандистов

"Философ" Александр Дугин:

Война должна войти во все поры нашего общества - в наши души, сердца, тела. Только так можно мобилизоваться по-настоящему и победить. Человека человеком делает боль!

Романов Игорь Анатольевич, Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»:

В России нужно вводить военное положение. Нужно пресечь всенародный разврат! Нужна всеобщая тотальная мобилизация. Хватит желать земных удовольствий!

"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

На экраны вернулись красивые лица!

Не гламурные альфонсы геронтофилы, не стилисты гомосексуалисты, к моде отношение имеющие только своей пятой точкой, а герои – солдаты, офицеры – участники СВО.

И это наша первая гражданская победа!

"Председатель Союза Православных педагогов за нравственное спасение детей России" Дмитрий Мамонов:

За войну с Богом СССР был наказан войной с Гитлером. Во всех войнах Россию спасала только молитва!

"Председатель «Русского Собрания»" Анатолий Степанов:

Нам нужно всячески помогать скорейшей исламизации европейского континента. Только тогда Россия окончательно освободится тех пут, которые мешают нам вернуться на путь нашего аутентичного развития!

"Главный редактор журнала «Молодая гвардия»" Валерий Хатюшин:

Хитрая игра Израиля понятна. На Украине выпестывается, выводится новая этнохимерическая порода современных «янычар», беспощадных по отношению ко всему русскому и ко всему православному — жидохохлов

"Телеведущий" Владимир Соловьёв: Не надо бояться смерти, ведь жизнь сильно переоценена - всё мы попадём в Рай!

"Философ, режиссёр театра "На досках" Сергей Кургинян:

Нам маячит воевать ещё 50 лет. Обыватели ещё не понимают, что произошло. Объём прилетевшего «медного таза», его глубину, его характер, как это всё вдруг накрылось. Это метафизическое задание: умирайте или меняйтесь!

"Протоиерей" Димитрий Василенков:

Всем пора просыпаться! Нас ждёт очень жёсткий, тяжелый, военный 2023 год. Будет ли он победным, зависит от нас. Поэтому для нас сейчас важно, засучив рукава, молиться и работать

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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