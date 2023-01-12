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Подборка "перлов" русских пропагандистов

Подборка перлов русских пропагандистов

"Протоиерей" Андрей Ткачев:

У мусульман в голове всё правильно! Поэтому СВО вполне можно назвать "джихадом". И я считаю, что в этом они правы. Мы думали, что всё уже сгнило и завоняло, что все обабились, развратились, сидя каждый в своей клетушке, посасывая пивко и смотря что-то на компьютере. Но на самом деле русские люди какими были, такими и остались. Живущими весело и умирающими без страха.

"Политолог" Сергей Марков:

Проблема не в том, что российская армия слабая, а в том, что украинская армия стала очень сильной. Украинская армия уникальна, потому что в ней воюет русский солдат (один из лучших в мире), фашистский офицер и американские и британские генералы.

"Философ" Александр Дугин:

Если наши противники будут наступать и у них станет что-то получаться, тем самым они будут приближать ядерную зиму человечества.

"Методолог" Сергей Переслегин:

Россия — нормальное феодальное государство. В случае войны феодалы обязаны вместе со своими взрослыми сыновьями и в полностью боеспособном виде явиться под знамена вождя. Рамзан Кадыров практически единственный, кто проявил себя как нормальный феодал.

"Русский обществознатель, постоянный член Спасо-Преображенского братства" Геннадий Колдасов:

Можно стать англосаксом по преданности рынку и другим злодействам. Так они сейчас «помогают» Укрии уменьшать своё нац-поголовье.

"Член Императорского Православного Палестинского Общества" Виктор Саулкин:

Как можно победить врага, антихристианский коллективный содом, с которым мы воюем, когда различные киркоровы топчут Крест на концерте в Кремле!? Когда диавол пустил в ход свое последнее оружие – деньги!?

"Архиепископ Пятигорский и Черкесский" Феофилакт (Курьянов):

Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих Православных людей является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения веры, традиций и культуры.

"Военный эксперт" Владимир Можегов:

У нас - уникальный духовный организм. Один священник, полгода проведший на передовой под Донецком, сказал мне: «На войне как в раю!» Война лежит в начале начал творения.

"Депутат ГД, генерал-лейтенант" Андрей Гурулев:

Надо один раз навернуть по Франции, у нас хватает зарядов, чтобы от нее пыль осталась!

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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