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Поджоги заводов и арсеналов в россии: раскрыта важная особенность

Поджоги заводов и арсеналов в россии: раскрыта важная особенность

Пожары, которые происходят на территории россии после начала вторжения в Украину, имеют одну особенность.

Об этом сообщает Telegram-канал «Останови вагоны».

Отмечается, что Поджоги заводов и оружейных складов преимущественно сконцентрированы в нескольких регионах. Именно в этих местах фиксируется самое большое количество диверсий на железной дороге.

«Интересно. Карта поджогов заводов и оружейных складов в России после 24 февраля подозрительно напоминает карту зон покрытия железнодорожного сопротивления. Вся антивоенная активность — плюс-минус в тех же регионах», – говорится в сообщении.

Поджоги заводов и арсеналов в россии: раскрыта важная особенность

Источник: sprotyv.info

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