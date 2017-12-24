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Подлодки РФ всё чаще замечают возле подводных кабелей НАТО

Подлодки РФ всё чаще замечают возле подводных кабелей НАТО

Военные НАТО фиксируют резко увеличившуюся активность российских подводных лодок возле подводных кабелей, которые связывают Европу и Северную Америку. Среди возможных вариантов развития событий высшие армейские чины рассматривают намерение РФ уничтожить эти каналы связи.

По словам военных, которых опросило The Washington Post «активность российских подводных лодок выросла до уровня, невиданного со времен «холодной войны», вызвав в последние месяцы охоту за неуловимыми суднами». По словам командующего подводными силами НАТО Эндрю Леннона, Россия «явно проявляет интерес» к подводному инфраструктуре как самого альянса, так и его стран-участниц.

Для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике НАТО решило восстановить командный пункт, который занимался отслеживанием еще советских судов и был закрыт после окончания холодной войны.

По словам маршала британских ВВС Стюарта Пича эти кабели «составляют основу современной мировой экономики». «Можете ли вы представить себе сценарий, при котором эти кабели будут повреждены, что сразу же катастрофически повлияет как на нашу экономику, так и на образ жизни в целом?» - заявил он.

Не обошлось в статье и без очередного факапа. Создатели карты, которую использовала для иллюстрации The Washington Post окрасили Крым в цвета принадлежности РФ.

Подлодки РФ всё чаще замечают возле подводных кабелей НАТО

Источник: petrimazepa.com

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