“подльот”, “каста” та ретранслятори ― лютневі жнива “Примар” ГУР у Криму

Упродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” влаштували низку запальних сюрпризів елементам протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.

Поки загарбники намагалися тероризувати українське небо, воєнні розвідники крок за кроком перетворювали їхні коштовні радари на купи обгорілого брухту.

Уражено та виведено з ладу:

● рлс 48я6-к1 “подльот”;

● рлс “сопка-2”;

● рлс п-18 “терек”;

● наземний ретранслятор бпла “герань/гербера”;

● рсп-6м2 (радіолокаційна система посадки);

● cтанція радіоперешкод;

● рлс 39н6 «каста-2е2».

“Примари” гарантують: жодна “надсучасна” російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи.

Дивіться у відео, як “Примари” відправляють російський воєнпром на смітник історії.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

