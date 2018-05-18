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Подозреваемых в нападении на «Трудовую Харьковщину» нет, - полиция
В полиции признали, что, несмотря на то, что погромщики известны всему интернет-пространству, ими не предъявлено подозрения людям, которые разгромили офис «Трудовой Харьковщины» перед 9 мая.
Идет опрос свидетелей, отметили в полиции.
Что касается самого инцидента, то главное что День Победы прошел без провокаций, отметили в полиции.
Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области
На даний час…..слідство триває
Темы: подозреваемые, полиция
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