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Подполье Мелитополя объявило охоту на коллаборантов

Подполье Мелитополя объявило охоту на коллаборантов

Во временно оккупированном Мелитополе подполье объявило охоту на местных коллаборантов еще в мае.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

Отмечается, что в мае появились и «цены за голову» ключевых пешек Кремля в регионе: «мотивация» за ликвидацию псевдо-губернатора Е. Балицкого составляет 10 тысяч долларов. Гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко даже по меркам партизан оказалась «дешевкой»: за ее жизнь заплатят всего 699 долларов.

СМИ пишет, что первое громкое покушение было на Балицкого и состоялось в Мелитополе 30 мая. Тогда на центральной площади города взорвался автомобиль, однако Балицкого в нем не было.

«Но мелитопольские партизаны не собираются сидеть сложа руки после одной неудачи. И в подспорье им — помощь мелитопольцев, которые с радостью готовы помочь поскорее «утилизировать» предателей и российских прихвостней. Так, следующим на прицеле подполья может стать одиозный коллаборант Селиванов: мелитопольцы установили место его постоянного расположения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рьяный украинофоб Селиванов ежедневно находится по адресу ул. Героев Украины, 38 примерно с 10:00 до 15:00.

«Привозят/увозят его на УАЗе черного или золотистого цвета. С ним постоянно присутствует всего один человек охраны. В этой локации Селиванов уязвим для любого возможного способа ликвидации. Так что мелитопольским партизанам стоит взять эту информацию на заметку», – пишет мелитопольское СМИ.

Источник: sprotyv.info

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