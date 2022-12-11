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Подробиці щодо згорілого тролейбуса на Льва Ландау
Тролейбус №24 загорівся під час руху о пів на сьому ранку. Він тільки виїжджав на маршрут, тому був без пасажирів, розповіли МГ "Об'єктив" у пресслужбі облуправління ДСНС.
Площа загоряння склала 60 квадратних метрів, надзвичайники локалізували його о 6:55 і повністю ліквідували о 7:42.
До прибуття бійців ДСНС водій тролейбуса сам намагався загасити вогонь і отримав опіки I ступеня, проте від ушпиталення відмовився.
Причини загоряння наразі невідомі і встановлюються.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/49356