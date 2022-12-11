Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 231

Подробиці щодо згорілого тролейбуса на Льва Ландау

Подробиці щодо згорілого тролейбуса на Льва Ландау

Тролейбус №24 загорівся під час руху о пів на сьому ранку. Він тільки виїжджав на маршрут, тому був без пасажирів, розповіли МГ "Об'єктив" у пресслужбі облуправління ДСНС.

Площа загоряння склала 60 квадратних метрів, надзвичайники локалізували його о 6:55 і повністю ліквідували о 7:42.

До прибуття бійців ДСНС водій тролейбуса сам намагався загасити вогонь і отримав опіки I ступеня, проте від ушпиталення відмовився.

Причини загоряння наразі невідомі і встановлюються.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/49356

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З яких джерел безпечно брати питну воду у Харкові: перелік
Сегодня 10:25    170
Харківщина, 11 грудня
Сегодня 09:06    123
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:27    146
СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів
Сегодня 06:32    148
До Ізюму приїхав посол України у Ватикані Андрій Юраш
10.12.2022 09:43    202
СБУ в гостях у московского патриархата в Харькове (ФОТО)
10.12.2022 09:24    322
Харківщина. 10 грудня
10.12.2022 09:22    213
Нова пошта встановлює бетонні укриття у містах України
10.12.2022 09:20    217
Які штрафи загрожують українцям за незаконну вирубку ялинок
10.12.2022 09:09    184
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 грудня 2022 року
10.12.2022 09:07    207
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 