Подробиці щодо згорілого тролейбуса на Льва Ландау

Тролейбус №24 загорівся під час руху о пів на сьому ранку. Він тільки виїжджав на маршрут, тому був без пасажирів, розповіли МГ "Об'єктив" у пресслужбі облуправління ДСНС.

Площа загоряння склала 60 квадратних метрів, надзвичайники локалізували його о 6:55 і повністю ліквідували о 7:42.

До прибуття бійців ДСНС водій тролейбуса сам намагався загасити вогонь і отримав опіки I ступеня, проте від ушпиталення відмовився.

Причини загоряння наразі невідомі і встановлюються.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/49356

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