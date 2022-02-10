Подробности двух резонансных ДТП: с участием авто из кортежа Ярославского и машиной водителя певца Бабкина

В ночь на четверг на трассе Чугуев – Мартовая неустановленный автомобиль сбил насмерть мужчину. А уже утром издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило – на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Там полголовы нет, рука одна …

Инцидент произошел на 534 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Автомобиль, двигавшийся со стороны Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода, который в результате полученных травм скончался на месте. Сейчас его личность устанавливают. Прессслужба компании Ярославского впоследствии опубликовала на официальном сайте комментарий. Сообщается, что за рулем автомобиля находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. И только утром он нашел факт отсутствия номера. И сразу пошел в полицию

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

До слідчого управління прибула особа з адвокатом, яка повідомила, що саме вона знаходилася за кермом автомобілю. та повідомила, що вона не знала, що вона збила людину. Вона гадала, що збила тварину або ж наїхала на якийсь предмет.

В настоящее время продолжаются следственные действия – в частности, осмотр автомобиля. На нем обнаружили характерные для ДТП повреждения – разбитые передние элементы бампера, решетка радиатора. Впрочем, по словам Дмитрия Чубенко, тот факт, что лицо сообщило о своей вине в совершении ДТП, не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого происшествия или возможное участие в совершении ДТП других лиц, ведь днем ​​на сайте МВД появилась информация о том, что по факту происшествия допросят и самого Ярославского.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

У цій ситуації будуть допитані всі особи, які можливо мають причетність до цієї ситуації, тиакож будуть допитані особи, які мають доступ до автомобіля.

Максимальное наказание, грозящее виновнику ДТП – до 8 лет лишения свободы. Впрочем, сегодня обсуждали и еще одно резонансное происшествие. Музыкант и исполнитель Сергей Бабкин попросил помощи из-за аварии с его водителем. На странице в Инстаграм артист сообщил, что в Тойоту его водителя, стоявшую на светофоре, внезапно врезалась Хонда. На место приехала скорая, которая забрала в больницу водителя Бабкина и его пассажирку.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф»

Це чоловік 36 років та жінка 47-ми. вони з черепно-мозковими травмами та забоями м яких тканин тіла були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги.

Артист уверяет: водитель Хонды был нетрезв. Но на такие обвинения на месте мужчина реагировал агрессивно, начал ругаться и бросаться на людей, которые все снимали на телефон.

Ты бухой, да? – Слышь, ты! ты бухой. Не лезь, не лезь!

Признаки хмельного опьянения у мужчины заметили и медики «скорой».

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф»

Ми не проводили специфічні обстеження, але попередньо можна сказати, що були ознаки

После того, как водитель Toyota зашили раны на голове и бровей, он вернулся на место ДТП водителя Хонды уже не было. А в материалах напротив его данных стоял прочерк. Друг, которого Александр попросил остаться на месте, сказал, что его кто-то посадил в машину и куда-то повез.

Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина

Только сейчас. сегодня стали как-то продвигатся. мне позвонил начальник МВД Харьковской области, его зам, следователь сказали что будут постепенно как-то искать это дело, как патрульная служба могла отпустить виновного, почему не взяли экспертизу, кровь.

В пресс-службе Нацполиции Харьковщины Новостям АТН сообщили, материалы по ДТП направили в управление патрульной полиции, потому что в аварии пострадавшие получили легкие телесные повреждения. В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции говорят, предоставить информацию смогут через несколько дней. Материалы действительно направлены, впрочем, пока не дошли.

Агентство Телевидения Новости