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Подробности истории блондинки с топором и Porsche в Киеве: автомобиль исчез

Подробности истории блондинки с топором и Porsche в Киеве: автомобиль исчез

Столичная полиция выясняет обстоятельства скандального ЧП на улице Шота Руставели, где сегодня днем блондинка в яркой одежде исписала надписями элитный автомобиль Porsche Boxster, изрубила топором бампер и стекло авто стоимостью более двух миллионов гривен.

Об этом сообщает Сегодня.

По словам очевидцев, разбитый блондинкой Porsche в центре Киева куда-то быстро убрали.

После этого женщина, помахивая топором, села на пассажирское место авто, которое ожидало возле Porsche и спокойно уехала в неизвестном направлении. Кстати, ожидавшая девушку машина создала пробку на улице Шота Руставели (напротив синагоги), в ней даже стояли троллейбусы. А до десяти прохожих снимали на мобильные телефоны расправу над автомобилем.

«Полиция проверяет информацию, которая появилась в социальных сетях. Правоохранители выезжали на место ЧП, но поврежденного автомобиля на месте уже не оказалось. Также в полицию пока не поступало заявления от хозяина автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов проверяют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность женщины, поскольку видео распространенное в социальных сетях снято только с одного ракурса. Открыть уголовное производство возможно лишь при наличии заявления от пострадавшего владельца машины», – сообщили в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что жители Киева в ноябре 2018 года стали очевидцами нанесения повреждений элитному автомобилю: девушка взяла топор и начала рубить капот «Порша». Видео разместили в паблике Типичный Киев.

В комментариях к видео люди написали и о том, что эти действия могут быть местью, и о том, что девушка таким образом пытается сделать пакость бывшему возлюбленному: «Прошла любовь…».

Источник: 24news.com.ua

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Темы: женщины

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