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Подростка, пропавшего на Харьковщине, нашли в соседней области

Подростка, пропавшего на Харьковщине, нашли в соседней области

Правоохранители разыскали 13-летнего подростка - жителя Лозовского района, пропавшего 25 мая.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что подросток находился у родного отца в поселке Шадловка Славянского района Донецкой области.

Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было. 

В отношении матери подростка правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Агентство Телевидения Новости

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