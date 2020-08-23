Подростка, сбежавшего из больницы, нашли на харьковском вокзале
Полицейские разыскали подростка, который самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе Харькова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция ищет 12-летнего подростка, который 22 августа самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе города.
На поиски несовершеннолетнего был ориентирован личный состав полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 августа около 8:30 полицейские местного отдела полиции нашли парня в удовлетворительном состоянии на территории Южного вокзала Харькова.
Никаких событий криминального характера с ним не случилось.
Известно, что подросток живет с бабушкой в Балаклейском районе и уже неоднократно уходил из дома.
Полицейские доставили ребенка к месту жительства. С парнем и бабушкой они провели профилактическую беседу.