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Подростку придется сидеть дома за надругательство над памятником

Подростку придется сидеть дома за надругательство над памятником

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, они обратились в  Московский райсуд с ходатайством о принятии мер принудительного характера в отношении 13-летнего парня, который надругался над памятным знаком расстрелянным солдатам.

Инцидент произошел в августе этого года на территории школы в районе Салтовского шоссе. Подвиг» подростка сняли на телефон его друзья, а видео выложили в социальную сеть Instagram.

Поскольку хулиган не достиг возраста, когда он несет уголовную ответственность, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об ограничении досуга школьника -  в течение полугода с 20:00 до 7:00 утра он должен находиться дома.

Напомним, досудебное расследование проводилось по статье "надругательство над памятным знаком тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. 

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: памятник

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