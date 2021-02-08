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Подсанкционное российское судно приступило к укладке труб «Северного потока – 2»

Подсанкционное российское судно приступило к укладке труб «Северного потока – 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» после проведения морских испытаний приступила к укладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — говорится в сообщении пресс-службы компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает РБК.

Все работы, как уточнили в компании, проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

Напомним, в конце прошлого года Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с 15 января планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны.

Источник: sprotyv.info

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Темы: газ, россия

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