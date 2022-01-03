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Подсчитали и прослезились: стали известны итоги года по добыче угля в ОРЛО

Подсчитали и прослезились: стали известны итоги года по добыче угля в ОРЛО

Оккупационные власти в ОРЛО подвели итоги работы предприятий угольной промышленности за 2021 год, они оказались более чем неутешительными, пишет «Информационный навигатор».

Так, по состоянию на 24 декабря, предприятия из состава «ГУП ЛНР «Республиканская топливная компания «Востокуголь»» едва ли добыли 6 млн. тонн угля. Это практически в 2 раза меньше, нежели было заявлено в планах в начале прошлого года.

Напомним, гендиректор концерна Константин Скрыпник в апреле поставил перед предприятиями «Востокугля» план добыть более 10 млн. тонн.

При этом, как пишут пророссийские медиа площадки, добыча даже имеющиеся 6 миллионов потребовала от оккупантов привлечения всех возможных резервов.

«Коллективы шести шахтоуправлений компании упорно шли к данному результату, преодолевая ряд трудностей. Без них, к сожалению, невозможна работа угольной отрасли. Подчеркну, что в текущем году горняки сработали лучше, чем в 2020-м. Объем добычи угля возрос на 17% при меньшем количестве отрабатываемых лав. Уверен, что в будущем году труженики «Востокугля» не снизят темпы угледобычи», — заявил «директор по производству «Востокугля»» Евгений Кундрюков.

Примечательно также снижение темпов активности работы предприятий в последнем квартале. Так, если первые 5 миллионов были добыты всего за 9 месяцев (по 0,556 млн. тонн в месяц или 1,66 за квартал), то за последний квартал едва ли удалось наскрести 1 миллион. В первую очередь, падение темпов производства связанно с ростом количества ЧП, а также количества случаев аварийной остановки предприятий, что стало нормой для Донбасса.

Кроме того, статистические данные «Востокугля» указывают на недовыполнение установленной нормы прохождения около 40 км горных выработок.

Источник: sprotyv.info

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