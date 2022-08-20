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Подтвердилось сообщение о взрыве в Севастополе около штаба оккупационного Черноморского флота
Информацию о взрыве подтвердил гауляйтер Развозжаев в своем телеграм-канале: «Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет».
Про жертв нет - это мы помним. Особенно на крейсере Москва их не было. Так что все понятно.Как там ПВО анало-говнет?
Джерело: https://t.me/BerezaJuice/18976