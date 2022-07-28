Подвійний нічний ракетний удар по Харкову: зруйнований завод

В ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова

За процесуального керівництва Київської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 28 липня окупанти нанесли ракетний удар по Київському та Немишлянському районах м. Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислові об‘єкти, виникли пожежі.

“Пошкоджені дах та стіни. На території цехів знаходились 3 охоронця – вони не постраждали. Слідчі на місці, фіксують правопорушення для майбутнього правосуддя.”, – прокоментував наслідки обстрілу начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости