Подвійний нічний удар по Харкову: постраждала інстрастуктура

Вночі зафіксували 2 удари по Харкову. В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю.

У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці, повідомилаи в ХОВА

▪️Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському – жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога.

Агентство Телевидения Новости