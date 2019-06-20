Поехал на заработки и пропал: полиция ищет жителя Харьковщины

В Харьковской области разыскивают пропавшего жителя села Слобожанское – 28-летнего Павла Фесенко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 31 мая текущего года мужчина отправился в Харьков и в тот же день прислал смс-сообщение матери - о том, что поехал в Запорожье на работу.

До настоящего времени его местонахождение не известно.

Пропавшему парню на вид 28-30 лет, он имеет рост 175-180 см, худощавое телосложение, лицо худое, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие.

Молодой человек имеет особые приметы: на правой лопатке у него имеется татуировка в виде ящерицы.

Павел был одет в джинсы синего цвета и зеленую футболку.

Правоохранители просят владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого сообщать ее в Змиевской отдел полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская области, г. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. (05747) 34993, 095-317-64-63, 102 или другим удобным способом.

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