Российская пропаганда в последнее время концентрируется на теме якобы «восстановления связей» между оккупированным Крымом и захваченными россиянами районами Херсонской и Запорожской областей, причем соответствующая деятельность носит трагикомический характер. Уже несколько недель оккупанты распространяют анонсы «восстановления пассажирского железнодорожного сообщения» между Джанкоем, Мелитополем и Херсоном.

Мелитопольские коллаборанты, выступая в этом вопросе «говорящими головами», периодически издавали несколько версий – кому собственно будет «принадлежать» соответствующая компания, которая обеспечит перевозку, и кто будет за них «отвечать».

Хотя понятно, что фактически российские захватчики будут противоправно использовать и подвижной состав, и инфраструктуру «Укрзализныци», очевидная преступность их деяний обуславливает сокрытие даже фейковых «транспортных компаний», говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Также сначала «говорящие головы» оккупантов заявляли, что «все билеты уже распроданы», потом они указали, что на вокзале Мелитополя лишь «открыта регистрация пассажиров», а потом было указано, что «билеты» будут «продаваться прямо в вагоне».

Крымские коллаборанты, в свою очередь, заявили, что билеты есть на «специальном сайте», который на самом деле обслуживает фейковую фирму «Южная пригородная пассажирская компания», «зарегистрированную» оккупантами в 2019 году в Симферополе с «директором» Иваном Шерстобоевым, в роли «дочерней структуры» московской фирмы АО «Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Именно «Южная пригородная пассажирская компания» противоправно обеспечивает в Крыму пригородные железнодорожные перевозки и ее образование агрессором было вероятно вызвано «выходом» этих перевозок за пределы оккупированного Крыма после строительства «Керченского моста» и открытия сообщения между Керчью и Анапой.

Сама фирма «Гранд Сервис Экспресс», которая обеспечивает противоправные железнодорожные перевозки «дальнего следования» из россии в Крым и находится под санкциями цивилизованных стран с 2020 года, в настоящее время входит в преступную «бизнес-империю» кирилла ковальчука, племянника путинского олигарха юрия ковальчука.

Кроме обеспечения преступных перевозок в Крым, а теперь уже и в Херсон и Мелитополь, кирилл ковальчук руководит российским медиахолдингом «Национальная медиа-группа», владеющим долями в основных источниках российской пропаганды типа «первого канала» или газеты «известия». Формальным руководителем компании «Гранд Сервис Экспресс» является александр ганов, бывший крупный чиновник агрессора в Тамбовский и Московской областях.

Источник: sprotyv.info

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