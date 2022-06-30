Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 95

«Поезд в никуда»: как пропаганда рф вновь раструбила о мифических успехах оккупантов

«Поезд в никуда»: как пропаганда рф вновь раструбила о мифических успехах оккупантов

Российская пропаганда в последнее время концентрируется на теме якобы «восстановления связей» между оккупированным Крымом и захваченными россиянами районами Херсонской и Запорожской областей, причем соответствующая деятельность носит трагикомический характер. Уже несколько недель оккупанты распространяют анонсы «восстановления пассажирского железнодорожного сообщения» между Джанкоем, Мелитополем и Херсоном.

Мелитопольские коллаборанты, выступая в этом вопросе «говорящими головами», периодически издавали несколько версий – кому собственно будет «принадлежать» соответствующая компания, которая обеспечит перевозку, и кто будет за них «отвечать».

Хотя понятно, что фактически российские захватчики будут противоправно использовать и подвижной состав, и инфраструктуру «Укрзализныци», очевидная преступность их деяний обуславливает сокрытие даже фейковых «транспортных компаний», говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Также сначала «говорящие головы» оккупантов заявляли, что «все билеты уже распроданы», потом они указали, что на вокзале Мелитополя лишь «открыта регистрация пассажиров», а потом было указано, что «билеты» будут «продаваться прямо в вагоне».

Крымские коллаборанты, в свою очередь, заявили, что билеты есть на «специальном сайте», который на самом деле обслуживает фейковую фирму «Южная пригородная пассажирская компания», «зарегистрированную» оккупантами в 2019 году в Симферополе с «директором» Иваном Шерстобоевым, в роли «дочерней структуры» московской фирмы АО «Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Именно «Южная пригородная пассажирская компания» противоправно обеспечивает в Крыму пригородные железнодорожные перевозки и ее образование агрессором было вероятно вызвано «выходом» этих перевозок за пределы оккупированного Крыма после строительства «Керченского моста» и открытия сообщения между Керчью и Анапой.

Сама фирма «Гранд Сервис Экспресс», которая обеспечивает противоправные железнодорожные перевозки «дальнего следования» из россии в Крым и находится под санкциями цивилизованных стран с 2020 года, в настоящее время входит в преступную «бизнес-империю» кирилла ковальчука, племянника путинского олигарха юрия ковальчука.

Кроме обеспечения преступных перевозок в Крым, а теперь уже и в Херсон и Мелитополь, кирилл ковальчук руководит российским медиахолдингом «Национальная медиа-группа», владеющим долями в основных источниках российской пропаганды типа «первого канала» или газеты «известия». Формальным руководителем компании «Гранд Сервис Экспресс» является александр ганов, бывший крупный чиновник агрессора в Тамбовский и Московской областях.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
Сегодня 10:26    14
30 червня 1941 року у Львові Українськими національними зборами проголошено декларацію про відновлення Української держави.
Сегодня 10:16    31
Інфографіка показує, як НАТО реагує на агресію росії
Сегодня 10:05    40
Путін озвучив нові цілі війни – про південь України в РФ вже не кажуть
Сегодня 09:43    125
"путин стремился к "финляндизации" Европы. Он получит "НАТОвизацию" Европы - Байден
Сегодня 09:32    76
Siemens обвинил кремль во лжи относительно причин остановки поставок газа в Германию
Сегодня 09:11    83
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 червня 2022 року
Сегодня 09:01    107
Полезные санкции, говорили они...
Сегодня 09:00    101
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06
Сегодня 08:53    76
Бельгія більш не видаватиме росіянам туристичні візи
Сегодня 08:48    89
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 