Погиб в Марьинке в 2015 году, выпав с балкона

С пикетом возле областного военкомата. Мать бойца, погибшего в Марьинке, требует предоставить ей соответствующий статус.

"В 14 году мы были нужны, а сейчас мы никто!" С такими плакатами Наталья Хомань вместе с мужем пришла к областному военному комиссариату. Уже почти 4 года женщина добивается статуса члена семьи погибшего военнослужащего.

Наталья Хомань, мать погибшего бойца:

Когда в 14-15 годах была угроза очень серьезная, нависшая над Украиной, наш сын был нужен. Его забрали, его мобилизовали, он воевал, честно виполнял свой долг, он погиб там. И как только он погиб там, мы оказались в Украине ненужными.

Антон Хомань погиб в Марьинке в 2015-м году. Солдат разбился, выпав с балкона военной части. По результатам расследования он, якобы, был в состоянии алкоголоньго опьянения. Такой вывод следователи сделали, опираясь лишь на показания одного из свидетелей. Военным показалось, что погибший был пьян. Наталья Хомань держит в руках результаты судебно-медицинской экспертизы.

При вскрытии головного мозга запаха нет, при вскрытии желудка запаха нет постороннего.

Доказать, что ее сын был пьяным, судебные медики не смогли. В то время в Марьинке и Красногоровке шли бои, было не до доказательств.

Наталья Хомань, мать погибшего бойца:

Надо было анализ биоматериала отправить в Краматорск, но они и не смогли. А моргу естественно это не надо. Они не сделали экспертизу крови.

Фотография Антона Хоманя среди погибших за Украину висит в холле областного комиссариата. И предоставить соответствующий статус родителям солдата в военкомате не могут. Руководствуются результатам служебного расследования, проведенного после гибели бойца в воинской части.

Владимир Новиков, помощник обл. военного комиссара:

Ми наголосили батькам загиблого, якщо будуть інші докази щодо спростування або підтвердження даних оставин, вони мають право звернутися до нас, і комісія знову буде розглядати ці надані документи, якщо вони будуть.

Свидетельств о непроведенной экспертизы должно быть достаточно для повторного рассмотрения дела, уверен Даниэль Солодчик. Юрист подчеркивает - военкомат неверно трактует статью закона.

Даниэль Солодчик, юрист:

Матерям солдатів, яким відмовляють, інкримінують цю статтю, в якій сказано, що солдат вчинив дії в стані алкогольного чи наркотичного сп"яніння. Фактично ніяких дій він не вчиняв. Це не було ані самогубство, ані вбивство. Фактично ще встановлюється справою, що це саме було, тому що він у загадкових обставинах випав з вікна.

В ближайшее время родители погибшего планируют предоставить новые документы в защиту сына. Надеются, это даст возможность получить им законный статус. И при необходимости готовы идти в суд.

Агентство Телевидения Новости