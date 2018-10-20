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Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

В результате ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения.

Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

Об этом сообщили пресс-служба киевской полиции.

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

Водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики.

Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное производство.

Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

Вместе с тем, телеканал ICTV сообщил, что в результате ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Егор Крутоголов и Яна Глущенко госпитализированы.

Дизель шоу - юмористическое телешоу, выходящее в эфир с 2015 года на телеканале ICTV.

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Темы: смерть

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