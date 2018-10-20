Погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская (фото, видео)

В результате ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили пресс-служба киевской полиции.

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

Водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное производство.

Вместе с тем, телеканал ICTV сообщил, что в результате ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Егор Крутоголов и Яна Глущенко госпитализированы.

Дизель шоу - юмористическое телешоу, выходящее в эфир с 2015 года на телеканале ICTV.