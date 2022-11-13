По данным «ИС», родственники рашистов, находящихся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

Так, жена военнослужащего рф сообщила, что на Сватовском направлении Луганской области погибло 529 бойцов рф, все они были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области (вероятнее всего чмобики).

На все возмущения родственников власти ответили только тем, что пообещали, что «прокуратура разберется», а до этого об этом инциденте не хотят говорить даже на местном телевидении.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6043

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