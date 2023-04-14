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Пограничники задержали молдаванина, который незаконно прошел через границу с Украиной к любимой, но упал в ров и... уснул

Пограничники задержали молдаванина, который незаконно прошел через границу с Украиной к любимой, но упал в ров и... уснул

Проснувшись, нелегал попытался продолжить путешествие к любимой, но помешали украинские пограничники, которые доставили нарушителя в подразделение

Они также выяснили, что у мужчины уже стоит 5-летний запрет на въезд в страну. Действие предварительного ограничения должно было закончиться в марте 2024. В этот раз гражданину Молдовы вынесено решение о запрете въезда в Украину на 10 лет

Штирлиц провалился

Джерело: https://t.me/u_now/93252

Новости портала «Весь Харьков»

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