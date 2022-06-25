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Погрози росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом

Погрози росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом

● В російській держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars. Швиткін вважає, що цими діями «колективний Захід» наближає третю світову війну. А отже, росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України: «Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил росії, народної міліції ДНР та ЛНР».

● Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною.

Источник: https://t.me/DIUkraine/735

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