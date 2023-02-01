Поїхала до Дніпра: поліцейські оперативно розшукали зниклу 13-річну харків’янку

1 лютого о 13:05 до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини. За словами заявниці, поки її не було вдома, донька самостійно без дозволу вийшла з квартири та зникла у невідомому напрямку, на телефонні дзвінки не відповідала. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними.

Поліцейські за лічені години знайшли свідків, які бачили як дівчина сідала у таксі та встановили номерні знаки й особу водія. Таксист підтвердив, що відвозив дівчину на автобусний вокзал. Переглянувши відеозаписи з камер спостереження, правоохоронці встановили рейс, на який сіла неповнолітня. Зв’язавшись телефоном з водієм автобуса, було остаточно встановлено, що неповнолітня дійсно перебуває на цьому рейсі та направляється до Дніпра.

У тісній взаємодії з працівниками ГУНП у Дніпропетровській області дівчину затримали та у супроводі правоохоронців направили до Харкова. Жертвою злочину дитина не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол.

Агентство Телевидения Новости