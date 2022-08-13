Похоже на то, Трамп не сможет снова принять участие в выборах президента

Что-то очень похоже на то, что Трамп не сможет снова принять участие в выборах президента.

Агенты ФБР, которые в понедельник обыскивали дом бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, изъяли 11 пакетов секретных документов, в том числе совершенно секретных и таких, что предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях, пишет The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/fbi-recovered-eleven-sets-of-classified-documents-in-trump-search-inventory-shows-11660324501).

Агенты Федерального бюро расследований забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна . Также в список была включена информация о “президенте Франции”

Джерело: https://t.me/blacklampa/6878

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