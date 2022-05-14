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«Похоже, Украина выиграла битву за Харьков»- ISW

«Похоже, Украина выиграла битву за Харьков»- ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 13 мая отмечает, что украинские войска помешали российским планам касательно Харькова.

«Похоже, Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали российским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города, как это сделали с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев. Украинские войска, вероятно, будут пытаться нарушить, по крайней мере, самые западные наземные линии коммуникации между Белгородом и российскими силами, сосредоточенными вокруг Изюма, хотя Россия использует несколько путей обеспечения, в частности некоторые – намного дальше от текущих украинских позиций, чем любое возможное украинское контрнаступление», – отметили эксперты ISW.

Они также напомнили о том, что на пути украинского войска будут стоять «большие водные препятствия» — вероятно, в первую очередь, речь — о Северском Донеце, мосты через который взорвали.

Что касается ситуации вокруг Изюма, то ISW считает, что здесь войска РФ «достигли незначительного прогресса».

«Российские войска предприняли попытку сухопутного наступления из Изюма, но не добились успеха. Ранее мы предполагали, что Россия может отказаться от попыток продвижения из Изюма, но россияне либо не приняли такое решение, либо еще не полностью отдались ему. Небольшие и неудачные атаки на южный конец выступа вблизи Донецка продолжались, но реального прогресса не добились», – прокомментировали в Институте.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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