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Поховання після коронавірусу на Харківщині — що робити родичам

Поховання після коронавірусу на Харківщині — що робити родичам

Ситуація з похованням пацієнтів, які померли від коронавірусу, вимагає неабиякої витримки від родичів померлого. Хто встановлює правила на Харківщині?

Коронавірус вносить корективи не тільки у життя людей — він продовжує керувати навіть після їх смерті. Ось що пише Інна Поляк, журналістка телеканалу Україна 24, стосовно поховання на Харківщині.

Поховання після коронавірусу на Харківщині — що робити родичам

Натомість головний санлікар України ще у березні підписав розпорядження, в якому окреслені всі необхідні заходи щодо поховання ковідних померлих.

Поховання після коронавірусу на Харківщині — що робити родичам

Також є й рекомендації ВООЗ, згідно з якими тіла померлих вже не вважаються заразними, бо не поширюють інфекцію.

“Це стосується більшості інфекцій, які передаються між людьми (у тому числі й коронавірусу), за винятком холери або геморагічних лихоманок – наприклад, Еболи чи Марбурга. Наразі не підтверджено жодного випадку, щоб інфекція передалася від померлого живій людині”, — сказано у рекомендаціях всесвітньої організації.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександра Пруднікова

Новости портала «Весь Харьков»

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