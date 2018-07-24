Появились подробности смерти соосновательницы Femen

О том, что случилось, рассказала вторая соосновательница движения

Девушка повесилась в собственной квартире в Париже. Об этом сообщила другая основательница Femen Анна Гуцол.

По ее словам, последний раз Шачко видели живой в пятницу.

«Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее», - рассказала Гуцол.

Также она отметила, что сейчас уже связались с украинским посольством. Решается вопрос о похоронах Шачко.

Как сообщали «Комментарии», в Париже Оксана Шачко совершила самоубийство . Она оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: «Вы все - фейк».

Источник: comments.ua

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