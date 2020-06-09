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Появилось жуткое видео загадочной парковки водителя в халате на площадке с детьми в Киеве

Появилось жуткое видео загадочной парковки водителя в халате на площадке с детьми в Киеве

Появилось видео наезда водителя Volkswagen в халате на детскую площадку ЖК "Петровский квартал" в Киеве.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сначала виновник происшествия сдал назад, разрушив песочницу, в которой играл ребенок. Малыш чудом остался цел, из-под колес его достала мама. Далее водитель в халате попытался успокоить пострадавшего, взяв его на руки, после чего пытался поцеловать мать ребенка. Пока что неизвестно, знакомы ли они.

Судя по номерам автомобиля, водитель прибыл из Николаевской области.

Напомним, вчера Петровском Квартале неадекватный водитель на Volkswagen припарковался прямо на детской площадке, во время того, как на ней играли маленькие детки. Когда родители этих детей начали возмущаться, он вышел из-за руля в каком-то халатике и начал с ними словесную перепалку, а после угрозы вызова полиции сбежал.

Источник: strana.ua/

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Темы: дети, дтп

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