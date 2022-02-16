Происшествия
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16.02.2022 20:45
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Появился из ниоткуда: на проспекте Науки Volkswagen протаранил два авто

Появился из ниоткуда: на проспекте Науки Volkswagen протаранил два авто

Сегодня в 14:30 на проспекте Науки, 40, Volkswagen Golf врезался в остановившиеся перед светофором автомобили Hyundai Santa Fe и Opel Zafira.

Пострадавших нет, участники трезвые. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Volkswagen нарушил пункт 13.1 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение.

На нарушителя был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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