Появление в Чёрном море американского боевого корабля с крылатыми ракетами, назвали сигналом Байдена Путину

Несмотря на тот факт, что американский ракетный эсминец «Дональд Кук» был направлен в воды Чёрного моря ещё когда на посту президента США находился Дональд Трамп, стало известно о том, что новый глава Пентагона и Байден решил не отменять миссию американского флота у российских границ. Журналисты назвали это решение сигналом Байдена Путину.

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» направился в Чёрное море, несмотря на предупреждение Москвы. При этом, миссия боевого корабля в этом регионе до сих пор остаётся неизвестной – о планах взаимодействия со своими союзниками Пентагон не объявлял.

В Москве заявляют, что российские боевые корабли готовы «сопровождать» эсминец ВМС США, а при необходимости, подключат и истребители-бомбардировщики.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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