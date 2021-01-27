Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 97

Появление в Чёрном море американского боевого корабля с крылатыми ракетами, назвали сигналом Байдена Путину

Появление в Чёрном море американского боевого корабля с крылатыми ракетами, назвали сигналом Байдена Путину

Несмотря на тот факт, что американский ракетный эсминец «Дональд Кук» был направлен в воды Чёрного моря ещё когда на посту президента США находился Дональд Трамп, стало известно о том, что новый глава Пентагона и Байден решил не отменять миссию американского флота у российских границ. Журналисты назвали это решение сигналом Байдена Путину.

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» направился в Чёрное море, несмотря на предупреждение Москвы. При этом, миссия боевого корабля в этом регионе до сих пор остаётся неизвестной – о планах взаимодействия со своими союзниками Пентагон не объявлял.

В Москве заявляют, что российские боевые корабли готовы «сопровождать» эсминец ВМС США, а при необходимости, подключат и истребители-бомбардировщики.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: армия, США

Читайте ещё:

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна
Сегодня 08:39    31
Верховна Рада прийняла Закон про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях
Сегодня 08:12    49
Відтепер солдатське меню у всіх військових частинах формуватимуть за єдиним каталогом
Сегодня 07:18    109
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 січня 2021 року
Сегодня 06:34    77
США объявили коррупционерам мат: украинские политики и бизнесмены оказались под колпаком
26.01.2021 07:58    682
Умиротворение Путина привело к плачевным результатам.Он обнаглел. Настало время его наказать
26.01.2021 07:30    759
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 січня 2021 року
26.01.2021 06:36    90
Військову техніку для армійців ремонтуватимуть швидше(ФОТО, ВІДЕО)
25.01.2021 10:16    203
Співпраця з НАТО: яке озброєння для ЗСУ закуплять через структури Альянсу
25.01.2021 09:53    188
США направили авианосную группу в Южно-Китайское море
25.01.2021 09:41    189
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 